أسباب تزايد الغازات لدى الرضّع

لا بد أن تتعرفي كأم تتأثر بأي عارض من عوارض طفلها، على أسباب تعرضه للغازات والانتفاخ.

«سيدتي وطفلك» التقت باختصاصيَّة طب الأسرة، الدكتورة آلاء مطر، لتقدَم لك أهم العلاجات التي تخلص طفلك من الغازات المزعجة.



أسباب تزايد الغازات لدى الأطفال

• إرضاع الطفل بطريقة خاطئة

عدم إدخال حلمة الثدي أو زجاجة الرضاعة بالكامل يسمح بابتلاعه للهواء



• البكاء

حيث يبتلع الهواء، خاصةً في حالة بكاء الجوع.



• عدم اكتمال نمو جهازه الهضمي

وهذا يتسبب في زيادة نسبة الغازات واحتباسها في الأمعاء. وفي بعض الحالات تتكون الغازات كأحد أعراض الإمساك.



• الحساسيَّة تجاه أنواع معيَّنة من الأطعمة

حيث تؤثر الأطعمة التي تتناولها الأم أثناء فترة الرضاعة في اللبن وعلى الطفل، ومن اشهرها: اللبن البقري، الملفوف، البروكلي، القرنبيط، الشوكولاتة، البصل. وعلى الأم ملاحظة ردود الفعل لدى الطفل بعد تناولها لهذه الأطعمة..



• الإفراط في إطعامه

حيث يعجز الجهاز الهضمي للطفل عن التعامل مع كميَّة الطعام التي يحصل عليها. في حال إطعامه كميَّة كبيرة في الوجبة الواحدة، وكذلك الإسراع في إعطائه الطعام،