صورة – فريق الأسبوع الـ32 من الدوري المصري.. هجوم أجنبي وتألق الدراويش

انتهت مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري وكانت أبرز نتائج الجولة هزيمة الأهلي من حرس الحدود وهزيمة الاتحاد السكندري أمام النصر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ومواصلة الزمالك لسلسلة الانتصارات.

ومع نهاية الجولة يستعرض FilGoal.com أبرز اللاعبين المتألقين في الجولة.

تألق أحمد سعد حارس مرمى حرس الحدود أمام الأهلي وحرم الأهلي من فرصة التعادل أمام فريقه، الحارس صاحب الـ36 عاما تصدي لأكثر من كرة كادت أن تخرج حرس الحدود مهزوما من المباراة وانتهت المباراة بنتيجة 1-0 لصالح الفريق الساحلي.

وقدم أحمد سمير فرج ظهير أيسر الإسماعيلي مباراة رائعة أمام دمنهور وصنع جبهة يسارية نارية وأرسل العديد من العرضيات الخطيرة طوال المباراة إضافة على أدائه الدفاعي الجيد.

ولم يختلف الأمر بالنسبة لزميلة أحمد ناصر مدافع الدراويش الذي واصل تقديمه أداء دفاعيا جيد للمباراة الرابعة على التوالي واستطاع أن يمنع شباك الحضري أن تهدد في أكثر من كرة.

وتألق محمد طارق أبو العز ظهير أيمن حرس الحدود أمام الأهلي. لم يقدم اللاعب مباراة هجومية جيدة لكنه أفسد العديد من الكرات على محمد حمدي ظهير أيسر الفريق الأحمر.

وواصل طارق حامد أداءه الرائع في الدوري هذا الموسم في مباراة جمعت بين الزمالك والأسيوطي.

وتألق إسلام فؤاد للمباراة الثانية على التوالي حيث أحرز اللاعب هدف فوز الرجاء على المقاولون العرب وانتهت المباراة 1-0 للرجاء.

اقتحم إبراهيم حسن لاعب وسط الإسماعيلي فريق الأسبوع بعد أداء رائع أمام دمنهور. اللاعب شارك في هدفي الإسماعيلي أمام الفريق المضيف.

ولم يختلف الأمر بالنسبة لمصطفى طلعت الذي قدم مباراة جيدة أمام إنبي وصيف الدوري المصري والتي انتهت بفوز سموحة بهدف دون رد.

وتألق إمانويل باناهيني مهاجم الإسماعيلي للمباراة الثانية على التوالي وسجل هدفين في مرمى دمنهور وسجل هيرمان كواو هدف فوز سموحة على إنبي في أولى لمساته بعد دخوله بديلا.