انتقالات - الزمالك يرفض الاستسلام في صفقة صالح جمعة.. ووكيله: الأهلي لم يحسمها

يرفض الزمالك الاستسلام في سباق ضم صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا المعار من إنبي، متخذا بعض الخطوات لإقناع اللاعب بالانضمام للفريق الأبيض.

وكان جمعة قد صرح بأنه اقترب من الانضمام للأهلي عن الزمالك بسبب الأزمة بين النادي الأبيض وإنبي. ( اقرأ تصريحاته )

وعلم FilGoal.com أن الزمالك بدأ في اتصالات مع اللاعب من أجل إقناعه بالانضمام إلى الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وأكد الزمالك في اتصالاته باللاعب على قدرته على حل الأزمة مع إنبي، من أجل تسهيل انضمامه للبيت الأبيض.

ويتمسك الزمالك بضم اللاعب، بعد توصيات لجنة التعاقدات التي شكلها النادي.

وأجرى أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التعاقدات اتصالا بعبد الرحمن مجدي وكيل صالح جمعة لإقناعه بانضمام اللاعب إلى الزمالك، خاصة أنه سيتولى قيادة الفريق الموسم المقبل في حال رحيل جوزفالدو فيريرا.

وأكد ميدو تمسكه بضم اللاعب بسبب اقتناعه التام بقدراته، مشيرا إلى أنه سيلعب دورا في خططه مع الفريق في الموسم المقبل.

لا اتفاق

ونفى عبد الرحمن مجدي وكيل جمعة التوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي لانضمام اللاعب، مؤكدا أن كل الخيارات متاحة أمام اللاعب.

وقال عبد الرحمن مجدي لـFilGoal.com: "انتقال صالح جمعة للأهلي لم يتم بشكل نهائي كما تزعم بعض وسائل الإعلام، والأمر نفسه بالنسبة للزمالك".

وتابع "لاتزال كل الخيارات متاحة أمام صالح جمعة".

ورفض وكيل اللاعب التعليق على اتصال ميدو به لإقناعه بانضمام اللاعب للزمالك.