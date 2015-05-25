غالي: قرار اتحاد الكرة أكبر دليل على عدم تجاوزي في حق الحكم

قال حسام غالي نجم وسط الأهلي إن قرار اتحاد الكرة بإيقافه لمباراة واحدة فقط أكبر دليل على عدم تجاوزه في حق حكم لقاء الفريق الأحمر وحرس الحدود.

غالي خرج مطرودا من مباراة حرس الحدود بعدما حصل على بطاقتين صفراوين، واتحاد الكرة أوقفه لقاء واحد أمام الاتحاد السكندري.

وصرح غالي للصحفيين اليوم الاثنين بعد تدريب الأهلي "قرار اتحاد الكرة ينصرني".

وأوضح "لو كان الحكم قد كتب في تقريره أني تجاوزت في حقه لتم إيقافي لفترة أطول".

وأتم "لم أخرج عن النص".

وأكد غالي مجددا أنه غير مسؤول عن الصفحات المنسوبة له على شبكات التواصل الاجتماعي.