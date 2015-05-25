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مقتل 27 من داعش نتيجة قصف لطيران التحالف والجيش العراقى للرمادى

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مقتل 27 من داعش نتيجة قصف لطيران التحالف والجيش العراقى للرمادى مقتل 27 من داعش نتيجة قصف لطيران التحالف والجيش العراقى للرمادى
قصف طيران الجيش العراقى اليوم الاثنين مبنى يستخدمه مسلحو تنظيم(داعش) الإرهابى لعلاج جرحاه فى منطقة حصيبة شرقى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق، وتم تدميره وقتل من فيه.

وقالت مصادر أمنية إن طيران الجيش قصف مواقع لداعش فى منطقة الحبانية أسفر عن مقتل سبعة إرهابيين، كما قصف سيارة مزودة بمدفع من عيار 23 مم بالقرب من الحبانية وقتل من كانوا عليها من الإرهابيين.

وأضافت: أن 20 من عناصر داعش الارهابى قتلوا واُصيب العشرات خلال غارة جوية لطيران التحالف الدولى على معمل للتفخيخ فى مدينة الرمادي، وان التنظيم نقل جرحاه إلى مستشفى "هيت" بالأنبار.

وأشارت المصادر إلى ان قوة من جهاز مكافحة الارهاب سيطرت على مناطق داخل مدينة الرمادى تمهيدا لعملية تحريرها من قبضة داعش، وقالت إن قوات مكافحة الإرهاب فتحت مناطق بمدينة الرمادي، وان تعزيزات وتجهيزات جديدة وكبيرة للقوات ستستخدم فى عملية تحرير الرمادى .

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