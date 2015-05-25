داعش يفرض سيطرته على مناجم للفوسفات بريف حمص الجنوبى الشرقى

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش تمكن من التقدم مجدداً على طريق دمشق-تدمر، بريف حمص الجنوبى الشرقي، فارضا سيطرته على مناجم الفوسفات والمساكن المحاذية لها فى منطقة خنيفيس.

وذكر المرصد السورى، والذى يتخذ من بريطانيا مقرا له، أنه بعد التقدم الأخير للتنظيم اصبحت سيطرته على مساحات جغرافية أوسع، وذات أهمية اقتصادية كبيرة، يذكر أنه فى الـ 13 من الشهر الجاري، سيطر داعش على مدينة تدمر وقرية العامرية عدد أخر من المناطق.

وأصبح داعش يسيطر على الغالبية الساحقة من حقول النفط والغاز فى سورية، وبقى خارج سيطرته كل من حقل شاعر الذى تسيطر عليهما قوات النظام فى ريف حمص الشرقي، وحقول رميلان التى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردى فى ريف الحسكة.