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السودان تصادر 10 صحف محلية فى الخرطوم

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السودان تصادر 10 صحف محلية فى الخرطوم السودان تصادر 10 صحف محلية فى الخرطوم
صادرت السلطات السودانية، صباح اليوم الاثنين، نحو 10 صحف بعد طباعتها، ولم تصدر الجهات المختصة ما يفيد سبب المصادرة، بحسب تقرير نشرته سكاى نيوز.

وأعلن صحفيون سودانيون أن "صحف السودانى والانتباهة والخرطوم وألوان واليوم التالى والوطن والرأى العام وآخر لحظة والجريدة" قد تمت مصادرتها.

وسبق أن تمت مصادرة نحو 14 صحيفة من دون توضيح الأسباب، واستنكر عدد من رؤساء تحرير الصحف المصادرة على صفحاتهم فى "فيس بوك" ما وصفوه بالهجمة الشرسة على الصحف.

وسلط تقرير لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر"، الضوء على "الانتهاكات بحق الصحف والصحفيين فى السودان" خلال الفترة من 3 مايو 2014 إلى 2 مايو 2015.

ورصد التقرير 66 حالة مصادرة ومنع صدور اتخذت بحق الصحف، و13 اعتداء على الصحفيين، وأفرد مساحة للانتهاكات ضد الصحفيات، وتنامى هجرة الصحفيين بسبب البيئة غير المواتية لممارسة المهنة.

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