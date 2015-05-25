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نائب الرئيس العراقى: من الصعب على تنظيم "داعش" الإرهابى الوصول إلى بغداد

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نائب الرئيس العراقى: من الصعب على تنظيم "داعش" الإرهابى الوصول إلى بغداد نائب الرئيس العراقى: من الصعب على تنظيم "داعش" الإرهابى الوصول إلى بغداد
قال نائب الرئيس العراقى إياد علاوى، إنه من الصعب على تنظيم "داعش" الإرهابى الوصول إلى العاصمة العراقية "بغداد، وأضاف إياد علاوى - فى تصريحات له اليوم الإثنين - إن القوات الخاصة العراقية تعمل على تدمير المقرات الرئيسية لتنظيم "داعش" الإرهابى بدعم من المواطنين، مشددا على أن القوات العراقية تحتاج إلى التنظيم فى القتال، وأن تكون على قدر التحدي، فضلاً عن وجود قوات تحت قيادة موحدة معترف بها دولياً.

من جهة أخرى، أوضح نائب الرئيس العراقى ، أن إيران تتدخل فى الشأن الداخلى العراقي، وفى عدة دول فى الإقليم مثل "اليمن وسوريا ولبنان".

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