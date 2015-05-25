إصابة شخصين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بالأقصر

أصيب شخصان فى اندلاع حريق جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز، اليوم الاثنين، بقرية المريس جنوب غرب محافظة الأقصر.

وتلقى اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من العقيد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز، أسفر عن إصابة كل من "سعيد. م. أ"، 35 سنة، و"إبراهيم. م. ا"، 26 سنة، باختناق وحروق من الدرجة الثالثة، وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى، وتحرر محضر بالواقعة وجار استكمال التحقيق.

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