تنفيذ 409 أحكام قضائية والقبض على 68 هاربًا فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية خلال حملة أمنية برئاسة العقيد محمد دسوقى رئيس المباحث ووكيله الرائد بهاء مغاورى وكيل مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 409 أحكام متنوعة منها 209 أحكام جزئية و78 غرامات، 5 أحكام جنائية و46 حكما مستأنفا و53 سايرة و18حكم مخالفات.

كما تمكنت المباحث من ضبط 68 متهمًا محكومًا عليه، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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