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ضبط مدير السلع الغذائية ببورسعيد لتبديد 34 طن مكرونة لأصحاب مزارع سمكية

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ضبط مدير السلع الغذائية ببورسعيد لتبديد 34 طن مكرونة لأصحاب مزارع سمكية ضبط مدير السلع الغذائية ببورسعيد لتبديد 34 طن مكرونة لأصحاب مزارع سمكية
ألقى رجال مباحث قسم شرطة ببورسعيد، القبض على مدير فرع السلع الغذائية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتصرفه فى كمية من المكرونة المدعمة لأصحاب مزارع سمكية لاستخدامها كـ"علف"، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتوصلت تحريات العميد خالد العوادلى، رئيس قسم شرطة التموين، تصرف أحد مديرى فروع الشركة العامة لتجارة الجملة فرع السلع الغذائية بحى الشرق التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى كمية كبيرة من المكرونة المدعمة لأصحاب المزارع السمكية لاستخدامها كعلف.

وعلى الفور أمر اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بإعداد مأمورية مكبرة بالتنسق مع مفتشى الأغذية ومفتشى التموين لاستهداف فرع الشركة وبمداهمة الفرع الكائن بشارع الجمهورية والجبرتى نطاق حى الشرق التقابل مع "م.إ.م" 59 سنة، مدير الفرع.

وبالاطلاع على الدفاتر، تبين تبديد 34 طن مكرونة مدعمة والتصرف فيها لأصحاب المزارع السمكية لاستخدامها كعلف، وتم تحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار للنيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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