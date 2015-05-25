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رئيس صندوق الاستثمار الروسى: ندرس تمويل بناء محطة الطاقة النووية فى مصر

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رئيس صندوق الاستثمار الروسى: ندرس تمويل بناء محطة الطاقة النووية فى مصر رئيس صندوق الاستثمار الروسى: ندرس تمويل بناء محطة الطاقة النووية فى مصر
قال رئيس صندوق الاستثمار الروسى المباشر كيريل دميترييف، إن الصندوق يدرس إمكانية الاشتراك فى تمويل بناء محطة الطاقة النووية فى .

وأوضح دميترييف لوكالة "نوفستى" الروسية للأنباء، أنه من المقرر إعداد اتفاقيتين حكوميتين بشأن بناء محطة الطاقة النووية وتقديم القرض، مؤكدا أهمية المشروع لصندوق الاستثمار المباشر الروسى، على الرغم من النسبة القليلة من المشاركة الممكنة فى المشروع.

وأشار إلى وجود شركات أخرى فى مجال الطاقة ترغب بالاشتراك فى تنفيذ المشاريع فى مصر، لكنه لم يذكر مشاريع محددة.

يذكر أن روسيا ومصر قد وقعتا فى شهر فبراير الماضى خلال زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى مصر اتفاقا حول وضع مشروع لبناء أول محطة للطاقة النووية فى مصر.

وتنص الوثيقة على بناء مفاعلين بقدرة 1200 ميجاوات فى المرحلة الأولى، بينما يتضمن المخطط بناء 4 مفاعلات، تتميز بأحدث تكنولوجيات السلامة، وستوصل هذه محطة الطاقة النووية للمرة الأولى فى العالم مع وحدات تحلية مياه البحر.


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