محلب: صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة لتُدر عائدا سريعا

شدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الاثنين، على أن هناك 3 ملفات اقتصادية مهمة سيتم التركيز عليها خلال هذه المرحلة، هى إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، مع التصرف فى بعض الأصول التى من الممكن أن تُدر عائداً سريعاً على الدولة فى هذه المرحلة، مع حسن استغلالها، وثالثا فك الاشتباكات المالية بين أجهزة الدولة المختلفة.

وقدم مسئولو وزارة الاستثمار خلال الاجتماع عرضاً حول المناطق الحرة فى مصر والتابعة للوزارة، حيث تضمن العرض نبذة تاريخية عن تلك المناطق الحرة، وأهميتها، وأنواعها، ومسمياتها، والموقف الحالى لها، وعوائدها على الاقتصاد المصرى، إضافة إلى المشكلات التى ظهرت عند تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2015.