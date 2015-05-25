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المشرف على موقع وشوشة: شرطة المصنفات اقتحمت المقر رغم عدم وجود مخالفات

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المشرف على موقع وشوشة: شرطة المصنفات اقتحمت المقر رغم عدم وجود مخالفات المشرف على موقع وشوشة: شرطة المصنفات اقتحمت المقر رغم عدم وجود مخالفات
اقتحمت شرطة المصنفات الفنية، صباح اليوم الاثنين، مقر جريدة "وشوشة" الفنية، وفتشت عددا من الأجهزة الموجودة بالمقر، واصطحبوا معهم بعضها، رغم أن الجريدة لها سجل تجارى وضريبى.

وقال أحمد الهوارى المشرف العام على موقع "وشوشة"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إنه فوجئ صباح اليوم، باقتحام أفراد شرطة المصنفات لمقر الجريدة دون سبب محدد، رغم أن الجريدة معروفة منذ سنوات، ولها مصداقيتها فى الشارع المصرى، ولا أحد يشكك فى مهنتيها.

وأضاف الهوارى أن أفراد الشرطة فتشوا كل الأجهزة الموجودة بمقر المجلة، مضيفًا: "ولا نعلم ما سبب هذا الاقتحام وهل هناك بلاغ كيدى ضد المجلة دون وجه حق استطاع أن يصل إلى الشرطة ويوصل لها معلومات مغلوطة عن الجريدة أو مقرها رغم أن المجلة ليس لديها أى مشاكل مع الأمن مسبقا".

وأشار الهوارى إلى أن "وشوشة" عبارة عن جريدة فنية لا علاقة لها بالسياسة، أو بجماعة الإخوان، ولا تكتب شيئا يخص السياسيين فى أو خارجها، وإنما كل نشاطها عبارة عن أخبار فنية، ليس فيها أى مشكلة.

وتابع الهوارى، أنه لم يتضح حتى الآن، من هو الشخص صاحب البلاغ الكيدى، الذى بسببه تم اقتحام مقر الجريدة، مشيرًا إلى أنه سيتوجه إلى النيابة ليعرف تفاصيل البلاغ المقدم ضدها.

وأكد الهوارى إلى أن الجريدة ليس لها أية مخالفات تجارية، ورغم أن هناك العديد ممن يخترقون القانون لم يقدم ضدهم أى بلاغات، فعلى سبيل المثال هناك العديد من القنوات الفضائية تبث أفلاما مسروقة، دون الرجوع إلى منتجيها، ولكن لم تتعرض لها شرطة المصنفات الفنية مطلقا، ومازالت تبث من القاهرة ومازالت تعرض أفلاما مسروقة، ورغم أن هناك بلاغات مقدمة ضدها، إلا أن هذه البلاغات لم تُحَرَّك بعد، ولم يقتحم مقر هذه القنوات أفراد الشرطة حتى الآن.

واستطرد الهوارى أنه موجود فى قسم شرطة العجوزة منذ الساعة الخامسة عصرا، ولم يتم التحقيق معه بحجة أنه لا يوجد عرض على النيابة حاليًا، واصفًا ذلك بـ"التعنت"، ملمحًا إلى وجود عناصر أمنية خلال عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى مؤسسة كبيرة، كان يدعم الإيقاع بـ"وشوشة" وسيتم الكشف عن ذلك قريبا جدا.

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مصر 365

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