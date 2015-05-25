النيابة تأمر بسرعة ضبط مغنى كليب "سيب إيدى"

قرر أحمد خطاب، مدير نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة، وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، سرعة ضبط وائل الصديقى "أمريكى الجنسية" مغنى كليب سيب إيدى، بعد إحالة القضية للجنح.

وكانت النيابة قررت حبس "رضا فولى" بطلة كليب سيب إيدى بتهمة التحريض على الفسق والفجور، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإحالتها للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح العجوزة بجلسة الخميس المقبل.

وحضرت "رضا" وسط حراسة أمنية إلى مقر نيابة العجوزة بعد القبض عليها من قبل مباحث الآداب، ومتهم آخر ضبط برفقتها، وقررت النيابة حبسهما وتقديهما للمحاكمة العاجلة.

وبدأت الواقعة بتلقى مباحث الآداب إخطارا من النيابة العامة، بضبط المتهمة بتصوير فيديو كليب يحوى مشاهد ساخنة وخارجة وفاضحة، وتشكل فريق بحث وتحرى، وفور تحديد موقع المتهمة تحركت مأمورية وضبطت المتهمة وبصحبتها ممثل داخل إحدى كافيتريات المهندسين.

وبمواجهتها قالت إنها صورت الفيديو فى شقة الممثل الذى ظهر معها مغنيا وهو "وائل صديق"، يحمل الجنسية الأمريكية، وغادر إلى تونس فور إثارة الجدل حول الفيديو كليب، مشيرة إلى أنه استعان بصوت مطربة اسمها منة شاركت فى برنامج استار أكاديمى، وهى رقصت فقط، وتم تركيب الصوت على حركة شفاهها.