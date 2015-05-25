التحقيق مع صاحب كافيه بتهمة التستر على بطلة "سيب إيدى"

بدأت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد خطاب التحقيق مع صاحب الكافيه التى كانت تتواجد فيه رضا فولى بطلة كليب سيب إيدى أثناء ضبطها بتهمة التستر عليها.

وغادرت المتهمة مبنى محكمة شمال الجيزة بصحبة رجال الأمن وطالبت وسائل الإعلام بالتوقف عن ملاحقتها وتصويرها مرددة: "حرام عليكم أنا صورت الفيديو ومكنش قصدى".

كان اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى لإدارة مباحث الآداب تلقى إخطارًا من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمة بتصوير فيديو كليب يحوى مشاهد ساخنة وخارجة وفاضحة، وتشكل فريق بحث وتحرى برئاسة العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات، وفور تحديد موقع المتهمة تحركت مأمورية بقيادة العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب بالاشتراك مع المقدم تامر فاروق والمقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف، وضبطت المتهمة وبصحبتها ممثل داخل إحدى "كافتيريات" المهندسين بطل الكليب يحمل الجنسية الأمريكية وبمواجهتها قالت إنها صورت الفيديو فى شقة الممثل الذى ظهر معها مغنياً وهو "وائل صديق" ويحمل الجنسية الأمريكية وغادر إلى تونس فور إثارة الجدل حول الفيديو كليب، مشيرة إلى أنه استعان بصوت مطربة اسمها "منة" شاركت فى برنامج استار أكاديمى، وهى رقصت فقط وتم تركيب الصوت على حركتها.