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بالفيديو.. لحظة خروج بطلة كليب "سيب ايدى" من النيابة بعد التحقيق معها

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بالفيديو.. لحظة خروج بطلة كليب "سيب ايدى" من النيابة بعد التحقيق معها بالفيديو.. لحظة خروج بطلة كليب "سيب ايدى" من النيابة بعد التحقيق معها
غادرت منذ قليل، "رضا فولى" بطلة كليب سيب إيدى، نيابة العجوزة، عقب التحقيق معها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
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بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى للإدارة إخطارا من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمة بتصوير كليب يحوى مشاهد ساخنة وخارجة وفاضحة، حيث تشكل فريق بحث وتحرى برئاسة العقيد إبراهيم الطويل مدير التحريات، وفور تحديد موقع المتهمة تحركت مأمورية بقيادة العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب بالاشتراك مع المقدم تامر فاروق والمقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف، وضبطت المتهمة وبصحبتها ممثل داخل إحدى “كافتيريات” المهندسين.

وبمواجهتها قالت إنها صورت الفيديو فى شقة الممثل الذى ظهر معها مغنيا وهو “وائل صديق” يحمل الجنسية الأمريكية وغادر إلى تونس فور إثارة الجدل حول الفيديو كليب، مشيرة إلى أنه استعان بصوت مطربة اسمها منة شاركت فى برنامج استار أكاديمى، وهى رقصت فقط وتم تركيب الصوت على حركة شفاهها.

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مصر 365

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