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حريق محدود فى مخلفات كبريت بجوار شركة السويس للأسمدة

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حريق محدود فى مخلفات كبريت بجوار شركة السويس للأسمدة حريق محدود فى مخلفات كبريت بجوار شركة السويس للأسمدة
شب حريق محدود بمخلفات الكبريت بجوار شركة السويس للأسمدة، بالعين السخنة، وتمت السيطرة على الحريق، عن طريق عمال الشركة، قبل امتداده للمناطق المجاورة.

كان حريق محدود شب بمخلفات كبريت ملقاة بقطعة أرض مجاورة للشركة يجرى تمهيدها، نتيجة للارتفاع الشديد فى درجة الحرارة بالمنطقة الصحراوية.

وعلى الفور هرع عمال الشركة وتمت السيطرة على الحريق، وقال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة إن إدارة المدنى لم ترسل أى سيارات إطفاء، والحريق كان محدودًا وتمت السيطرة عليه سريعًا، وأجريت أعمال التبريد بشكل سريع، نافيًا ما تردد عن ضخامة الحريق.

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مصر 365