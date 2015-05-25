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رئيس الزمالك يكشف مستقبل.. دويدار وباسم مرسي وحفني

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رئيس الزمالك يكشف مستقبل.. دويدار وباسم مرسي وحفني رئيس الزمالك يكشف مستقبل.. دويدار وباسم مرسي وحفني

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أحمد دويدار وباسم مرسي وخالد قمر لن يرحلوا عن الفريق الأبيض هذا الصيف.

وكانت تقارير قد ذكرت أن دويدار قد يرحل عن الزمالك بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق في المباراتين السابقتين بعد تعافيه من الإصابة.

أما فيما يخص باسم مرسي فإن بعض التقارير ذكرت أن أهلي جدة السعودي يرغب في ضمه هو وأيمن حفني مع محمد عبد الشافي.

وقال منصور: "أحمد دويدار مستمر مع الزمالك، لست الشخص الذي يفرط في فريقه ولاعبيه".

وتابع "باسم مرسي أيضا مستمر مع الزمالك ولن يرحل تحت أي بند".

وأضاف مرتضى "الأمر نفسه مع خالد قمر الذي لن رحيل عن الفريق".

حفني

وأوضح منصور أن وضع حفني مختلف عن باقي لاعبي الزمالك، مفسرا "لو جاء عقد إعارة لسنة واحدة فقط وبراتب جيد للاعب فأنا لن أقف أمام طموحه المشروع".

وأردف "سنسمع لعرض أهلي جدة ولنرى ما سيحدث".

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