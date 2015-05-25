حبس زوج الفنانة "بوسى" بتهمتى تحرير شيكات دون رصيد وحيازة سلاح

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار إسلام المصرى مدير النيابة بحبس وليد الفطيم 4 أيام على ذمة التحقيق، زوج المطربة بوسى ومدير أعمال الراقصة الأرمينية "صافيناز" السابق، بعدما تمكنت الشرطة من ضبطه بمنطقة هضبة الأهرام على خلفية اتهامه بتحرير شيكات دون رصيد، وحيازة سلاح نارى.

كانت النيابة العامة أصدرت أمراً بضبط المتهم على خلفية اتهامه بتوقيع شيكات بدون رصيد، وخرجت وتمكنت قوة من قسم شرطة الهرم بقيادة المقدم مروان مشرف رئيس المباحث، ومعاونيه النقيب محمود المغربى والنقيب أحمد ماهر، من ضبطه فى الفيلا ملكه بحدائق الأهرام وبحوزته فرد خرطوش و40 طلقة.