إيقاف 3 شهور والتحقيق مع عامل فتح مدرسة بالدقهلية ليلاً للدعارة

أكد محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم تحويل أحد العمال بمدرسة ميت غمر الثانوية للبنات للتحقيق، بعد إيقافه ثلاثة أشهر، لفتح المدرسة للدعارة ليلاً، وانتشار 18 فيديو جنسى بمركز ومدينة ميت غمر، تم تصويرها داخل المدرسة لأشخاص يمارسون الدعارة.

وقال حسام فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إنه فور علم مدير إدارة ميت غمر التعليمية بالواقعة، لم يتقاعس، بل حوّل الموضوع للتحقيق، وأمر بإحالة مسئولى الأمن إلى التحقيق الفورى، لمجازاة المسئولين عن دخول أشخاص بعد انتهاء اليوم الدراسى بها، وممارسة الأفعال المخلة بالآداب.

وكان أولياء الأمور قد اشتكوا بما يحدث فى المدرسة من أعمال مخلة بالآداب، إلا أن انتشار الفيديوهات، أدى إلى اشتعال غضب أولياء الأمور، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات رادعة.

وتم تصوير العديد من مقاطع الفيديو والتسجيلات، والتى أظهرت، رجلاً وسيدة، يمارسان أعمالاً مخلة بالآداب، فى إحدى طرقات المدرسة، وفيديو آخر لسيدات داخل أحد الفصول، يشعلن السجائر، ويتحدثن أحاديث مخلة بالآداب، بالإضافة إلى ظهور العامل نفسه يمارس الأعمال المخلة بالآداب داخل فصول المدرسة.

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