إحالة بطلة كليب "سيب إيدى" إلى محكمة الجنح بتهمة التحريض على الفسق

قرر أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة وبعد موافقة النائب العام، حبس "رضا فولى" بطلة كليب سيب إيدى بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإحالتها للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح العجوزة بجلسة الخميس المقبل.

وحضرت المتهمة وسط حراسة أمنية إلى مقر نيابة العجوزة بشارع السودان بعد القبض عليها من قبل مباحث الآداب، ومتهم آخر ضبط برفقتها، وقررت النيابة حبسهم وتقديهم للمحاكمة العاجلة.

بدأت الواقعة بتلقى مباحث الآداب إخطارا من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمة بتصوير فيديو كليب يحوى مشاهد ساخنة وخارجة وفاضحة، وتشكل فريق بحث وتحرى وفور تحديد موقع المتهمة تحركت مأمورية وضبطت المتهمة وبصحبتها ممثل داخل إحدى "كافتيريات" المهندسين.

وبمواجهتها قالت إنها صورت الفيديو فى شقة الممثل الذى ظهر معها مغنيا وهو "وائل صديق" يحمل الجنسية الأمريكية وغادر إلى تونس فور إثارة الجدل حول الفيديو كليب، مشيرة إلى أنه استعان بصوت مطربة اسمها منة شاركت فى برنامج استار أكاديمى، وهى رقصت فقط وتم تركيب الصوت على حركة شفاهها.

بالصور.. بطلة كليب "سيب إيدى" فى النيابة بالكلابشات.. رضا الفولى تواجه تهم التحريض على الفسق والفجور..وتعترف: بطل الكليب سافر لتونس بعد إثارة الجدل.. ورقصت فقط وتم تركيب صوت مطربة أخرى على حركة شفايفى