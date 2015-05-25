بالصور.. ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد ولاء رضوان، رئيس مباحث تموين الإسماعيلية، من ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص وكمية من الحلويات بدون بيانات.

وكانت معلومات سرية وردت لضباط قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية مُفادها قيام المدعو (محمود ع ع)، 28 سنة، صاحب مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية مقيم نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية بإدارة المصنع بدون ترخيص وبدون اتباع الاشتراطات الصحية يقوم بتصنيع الحلويات الشرقية، وتوزيعها على تجار التجزئة بالمناطق الشعبية والأسواق بدائرة المحافظة .

وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات وتمكنت مباحث التموين من ضبط المصنع المتحرى عنه حيث تم ضبط كمية من مصنعات الحلويات الشرقية بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، بلغ وزنها حوالى (150 كيلوجرامًا)، كذا كمية من العبوات البلاستيك الفارغة معدة للتعبئة .

>تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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حلويات مجهولة المصدر



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جانب من المضبوطات



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آلة تصنيع حلويات



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الحلويات المضبوطة