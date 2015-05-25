"علاء": بعت أرضى لاستئجار محل بالسكة الحديد بسوهاج ورئيس جرجا رفض ترخيصه

"طفشان أنا وزوجتى وأولادى الستة فى القليوبية وعايز أولع فى نفسى وأتخلص من حياتى بعد ما بعت كل حاجة ومبقاش ليه أى حاجة، ودلوقتى مهدد بالسجن، كل دا عشان أعمل مشروع صغير ينفق على أولادى".

هكذا بدأ علاء عمر أحمد على من أبناء محافظة سوهاج ورب أسرة مكونة من ثمانية أفراد، حديثه بعيون مليئة بالحزن والدموع، يشكو البيروقراطية والتعنت الحكومى الذى تسبب فى ضياع مجهود عمره، حسبما يقول.

ويشرح "علاء" أسباب ما حدث له قائلا إنه تعاقد مع الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل على إيجار مساحة 49 مترا أملاك سكك حديد مصر بنظام الانتفاع لمدة 3 سنوات بموجب رقم "2843“ لسنة 2014 بقيمة إيجارية 70 ألف جنيه سنويا، وزيادة 10% سنويا، وبعدما استدان من أقاربه وأصدقائه، وباع قطعة أرض ملك له، دفع لسكك حديد مصر مبلغ الإيجار على دفعات".

وأوضح رب الأسرة أنه بعد دفع جزء من استحقاقات سكك حديد مصر، توجه إلى الوحدة المحلية لمركز جرجا، بكافة الأوراق والعقود الرسمية وخطاب موجه من هيئة سكك حديد مصر، لإنهاء ترخيص محله فتفاجأ بتعنت رئيس مجلس مدينة جرجا والإدارة الهندسية والإشغالات بعدم الموافقة على منحه رخصة مؤقتة لفترة التعاقد، وذلك بحجة أن الأرض المتعاقد عليها ملك للوحدة المحلية وليس لسكك حديد مصر، وهو ما ثبت أنه غير حقيقى، وأن الأرض ملك سكك حديد مصر وليس ملك الوحدة المحلية.

وأكد "علاء" أن المهندس هانى ضاحى وزير النقل خاطب بمكاتبات رسمية اللواء محمود عثمان محافظ سوهاج، يطالبه بتذليل الصعاب التى تواجه المتعاقدين مع شركة مشروعات سكك حديد مصر فى إصدار الرخص اللازمة، كما أرسل وزير النقل نفس المكاتبات بنفس المضمون للواء عادل لبيب لمخاطبة المحافظين ورؤساء الأحياء لإصدار التراخيص اللازمة الخاصة للمتعاقدين مع سكك حديد مصر، إلا أن رئيس الوحدة المحلية تعنت ضده ورفض منحه الرخصة.

وطالب رب الأسرة، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، بالتدخل لحل مشكلته، بعدما أصبح مديونا بدفعات مالية لسكك حديد مصر، ومطالب بسداد المبالغ التى اقترضها من أقاربه وزملائه على سبيل السلف.



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علاء عمر يمسك عقد التأجير وإيصالات الدفع



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نموذج من إيصالات دفع دفعات قيمة تأجير أرض سكك حديد مصر



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المكان المستأجر من سكك حديد مصر



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الأرض المستأجرة ملك سكك حديد مصر وعليها محل برخصة للغير



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صورة لبطاقة صاحب المشكلة



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صورة من التعاقد



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رخصة من الوحدة المحلية لمحل على أرض السكك الحديدية



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خطاب وزير النقل لوزير التنمية المحلية لتذليل الصعاب للمواطنين



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خطاب وزير النقل لمحافظ سوهاج لمنح رخص للمتعاقدين على أرض سكك حديد مصر