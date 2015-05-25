مصادرة النسخ المطبوعة لـ 9 صحف تعليق صدور أربع سودانية

أكد مدافعون عن حرية الصحافة ورؤساء تحرير اليوم الأثنين، أن جهاز الأمن والمخابرات السودانى صادر نسخ 9 صحف يومية وتعليق صدور أربع منها فى ما يمكن اعتباره إحدى أكبر عمليات مصادرة الصحف.

وأعتاد جهاز الامن على مصادرة الصحف عقابا لها على مقالات نشرتها ولكنه من النادر ان يصادر عدد منها، وقالت منظمة "صحفيون من اجل حقوق الانسان" (جهر) فى بيان "صادر جهاز الامن اليوم الاثنين اعداد 9 صحف دون ابداء اسباب" هى الجريدة، اخر لحظة، الانتباهة، الرأى العام، التيار، الخرطوم، واليوم التالى .

وبعد مصادرة النسخ اتصل ضباط من جهاز الامن برؤساء تحرير اربع من الصحف وابلغوهم بتعليق ترخيص صدور صحفهم، وقال الباقر احمد عبد الله رئيس تحرير "الخرطوم" لفرانس برس "ابلغنا جهاز الامن والمخابرات عبر الهاتف بان صحيفة الخرطوم وثلاث اخريات هى الجريدة واخر لحظة والانتباهة تم تعليق صدورهن لاجل غير مسمى".

واضاف ان ان ضابط الامن ابلغه بان تعليق صدور صحيفته "الخرطوم" تم "بسبب نشرها خبراعن التحرش الجنسى لتلاميذ المدارس ورياض الاطفال داخل الحافلات التى تنقلهم".

واضاف الباقر ان "قرار التعليق صادر من مدير جهاز الامن، واكد رئيسا تحرير "آخر لحظة" القريبة من الحكومة و"الجريدة" المستقلة ومدير تحرير "الانتباهة" بان جهاز الامن اتصل بهم هاتفيا وابلغهم بتعليق صدور صحفهم.

ويشكو الصحفيون السودانيون من مضايقات جهاز الامن والمخابرات كما جاء ترتيب السودان قريبا من آخر مرتبة فى قائمة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة لعام 2014.

فى فبراير الماضى قبل اجراء الانتخابات العامة التى فاز فيها الرئيس عمر البشير بفترة رئاسية جديدة باكثر من 94 % من اجمالى المصوتين صادر جهاز الامن 14 صحيفة فى اسوأ هجمة على الصحافة السودانية.