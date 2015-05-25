مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

سادت باحات المسجد الأقصى المبارك حالة من التوتر الشديد، فى أعقاب اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الإثنين باحاته من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وتزامنا مع هذه الاقتحامات، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى خمسة فلسطينيين من القدس والداخل الفلسطينى المحتل عند بابى السلسلة والأسباط، وجرى نقلهم إلى مركز شرطة "بيت الياهو".

وبحسب مصادر محلية، اقتحم نحو 45 مستوطنا منذ الصباح المسجد الأقصى على مجموعات، وقاموا بجولة فى أنحاء متفرقة من باحاته بحماية أمنية مشددة.

وشددت شرطة الاحتلال الإسرائيلى من إجراءاتها على الأبواب، واحتجزت الهويات الشخصية لجميع النساء، فيما اعتقلت ثلاثة رجال مسنين، حيث جرى اعتقالهم عند باب السلسلة، كما اعتقلت الشرطة شابا أثناء دخوله للمسجد الأقصى من جهة باب الأسباط، وجرى نقل جميع المعتقلين إلى شرطة "بيت الياهو"، ومن ثم مركز تحقيق "القشلة".

وذكرت المصادر أن المسجد الأقصى يشهد تواجدا للمصلين والمرابطين الذين ينتشرون فى باحاته لتلقى دروس العلم والقرآن والتصدى لاقتحامات المستوطنين المتواصلة.

وتوقعت المصادر، زيادة وتيرة الاقتحامات خلال اليوم، وتكرار مشهد ما حدث بالأمس، خاصة أن هناك دعوات من عدة منظمات يهودية لتنظيم اقتحام جماعى للأقصى، بمناسبة اختتام عيد "شفوعوت أو نزول التوراة".

كانت منظمات "الهيكل المزعوم" دعت إلى ما أسمته "حجٍ" واقتحام جماعى للمسجد الأقصى يومى الأحد والإثنين بمناسبة عيد "شفوعوت" العبرى، أو "نزول التوراة".. مطالبة قوات الاحتلال الإسرائيلى بتأمين هذه الاقتحامات، واتخاذ إجراءات مشددة ضد المصلين فى الأقصى، حال تصديهم لهذه الاقتحامات.

>من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الإثنين طريق القدس – الخليل، أمام الفلسطينيين بحجة تأمين ماراثون للمستوطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال محيط مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضى المواطنين شرق الخليل، وطريق القدس الخليل، أمام حركة تنقل المواطنين، ومنعت سير المركبات بالاتجاهين، وأغلقت مداخل البلدات والقرى والمخيمات بحجة تأمين ماراثون للدراجات الهوائية يقيمه المستوطنون انطلاقا من مستوطنة "كريات أربع" نحو القدس.

من ناحية أخرى، طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم، أربع عائلات فى منطقة وادى بزيق فى الأغوار بإخلاء منازلهم منذ الساعة السادسة من صباح غد الثلاثاء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا بغرض تدريبات عسكرية.

وقال مصدر محلى إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أبلغت الأربع عائلات بضرورة إخلاء منازلهم بغرض تدريبات عسكرية ستجريها فى المكان.

وأضاف أنه ومنذ بداية العام الحالي، أخلت قوات الاحتلال أكثر من 20 عائلة، ما يزيد عن 15 مرة لتقوم بتدريباتها العسكرية فى المكان.

كما أخلت منازل أكثر من 150 عائلة منذ بداية العام فى مناطق مختلفة من الأغوار وعلى فترات متفاوتة لذات الغرض.

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