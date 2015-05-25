أمريكا وحلفاؤها ينفذون 35 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

قال الجيش الأمريكى، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا عشر ضربات جوية ضد تنظيم داعش المتشدد، فى سوريا و25 ضربة فى العراق منذ أمس الأحد.

وقال البريجادير جنرال توماس ويدلى رئيس أركان قوة المهام المشتركة التى تشرف على العمليات فى بيان إن المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم قوات التحالف يجبرون المتشددين على الانسحاب من أراض فى شمال سوريا بمعدل متزايد.

وأضاف البيان أن معظم الضربات الجوية فى سوريا نفذت فى المنطقة القريبة من الحسكة حيث دمرت أربعة مواقع قتالية للتنظيم المتشدد ونقطة تفتيش وحفارا ومعدات أخرى، وفى العراق استهدفت الضربات مواقع للتنظيم قرب البغدادى وبيجى والفلوجة والموصل إلى جانب مدن أخرى.