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كهربائى سيارات بدمنهور يتهم العفاريت بإضرام النيران فى منزله للمرة الثانية

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كهربائى سيارات بدمنهور يتهم العفاريت بإضرام النيران فى منزله للمرة الثانية كهربائى سيارات بدمنهور يتهم العفاريت بإضرام النيران فى منزله للمرة الثانية
فى واقعة غريبة من نوعها اتهم " ا . إ . ا " كهربائى سيارات ومقيم قرية دمتيوه مركز دمنهور، مجموعة من العفاريت بإضرام النيران فى منزلة للمرة الثانية على التوالى .

كان العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بالبحيرة تلقى بلاغا من أحد الأهالى بنشوب حريق بمنزله بقرية دمتيوه بدمنهور، انتقل على الفور لمكان البلاغ يرافقه رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق .

وبسؤال مالك المنزل " ا . إ . ا " كهربائى سيارات عن أسباب الحريق، اتهم العفاريت بإضرام النيران فى منزله، وأضاف أنها ليست المرة الأولى التى يقوم فيها العفاريت بإضرام النيران بالمنزل بل هذه هى المرة الثانية، معللا ذلك أنه فور خروجه هو وأولاده من المنزل تستغل العفاريت فرصة غيابهم وتقوم على الفور بإضرام النيران فى المنزل وجارى تحرير محضر بالواقعة .

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مصر 365