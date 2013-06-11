5 فواكه تعيد جمال وإشراقة بشرتك

كتب : منى السداوي منذ 50 دقيقة

انحصر دور الفاكهة في مجتمعنا على تناولها لمذاقها وفوائدها الصحية فقط، ولكن خبراء التجميل أشاروا لفائدة الفواكه في عالم الجمال، فهناك الكثير من الثمرات التي يمكن تناولها لصحة الجسم والبشرة، وفواكه يمكن إدخالها في عمل ماسكات للحصول على النضارة والترطيب اللازمة للبشرة والتخلص من الحبوب والتجاعيد.

ونقدم لكي سيدتي 5 أنواع من الفاكهة التي تساعدك على إشراقة بشرتك ونضارتها.

1- الموز:

من أغنى الفواكه التي تحتوي على الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، فيساعد على التقليل من تشنجات فترة الحيض، كما أنه يعمل على نضارة البشرة فهو غني بفيتامينات "A - B - E"، ويحارب ظهور التجاعيد بالبشرة، فيمكن هرسة وتوزيعه على البشرة لمدة 15 دقيقة يوميا.

2- الليمون:

من أهم مميزاته أنه يوجد في جميع المواسم، وهو مصدر غني بفيتامين C، الذي يساعد في نضارة البشرة، فيمكنك استخدامه كمطهر للبشرة عن طريق عصير حبة ليمون مع ملعقة عسل نحل وكوب ماء دافئ، ويمكن استخدامه أيضا لتفتيح المناطق الداكنة الناتجة عن أشعة الشمس وإخفاء البقع الناتجة من حب الشباب عن طريق مزجه بالعسل.

3- التفاح:

يمنع تليف الأنسجة والخلايا كما أظهرت بعض الدراسات التي أجراها خبراء التغذية، فالتفاح يحتوي على الإيلاستيت والكولاجين اللذان يساعدان في نضارة وصفاء البشرة، فيمكنك استخدام تفاحة مهروسة مع ملعقة صغيرة عسل نحل وقطرتين ماء ورد وملعقة صغيرة دقيق شوفان، ويعمل هذا الخليط على ترطيب وتغذية البشرة وتنقيتها من المكياج المتبقي على الوجه.

4- البرتقال:

يعتبر البرتقال من أغنى الأطعمة التي يتوافر بها فيتامين C، فيعمل على التقليل من ظهور التجاعيد في البشرة، كما أنه يعمل على تغذية البشرة ويعطيها المناعة الكافية ضد أشعة الشمس الضارة.

5- المانجو:

يطلق عليها ملكة الفواكه لما لها من فوائد صحية، فهي غنية بفيتامين A المضاد للأكسدة، وهي في مقدمة الفواكه التي تحارب الشيخوخة، وتجدد خلايا الجلد وتعيد له مرونته.