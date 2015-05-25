وزير الداخلية لوزير التعليم: لن نتهاون مع أى مساس بامتحانات الثانوية

التقى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكتبه اليوم الاثنين، الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، وذلك لبحث أُطر التعاون والتنسيق لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وأكد وزير الداخلية – خلال اللقاء - أنه أصدر التوجيهات لكل قطاعات الوزارة لاتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لمقرات لجان امتحانات الثانوية العامة، ومراكز توزيع الأسئلة، والمطبعة السرية، وكذلك تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة وتأمين الكنترولات.

وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على توفير المناخ الآمن لطلاب المدارس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الخطة الميدانية لتأمين مقرات الامتحان ترتكز على تكثيف التواجد الأمنى ومتابعة تأمين جميع اللجان، وتوفير الهدوء التام خارج اللجان، بالإضافة إلى جانب المتابعة المستمرة من القيادات الأمنية والمرورات الميدانية لمتابعة الأداء.. مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا تهاون مع أى عمل من شأنه المساس بسير وانتظام العمل بمقرات لجان الامتحانات.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم بالتعاون الوثيق وبالجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية لتأمين المدارس وتقديم كل التسهيلات اللازمة لسير وانتظام العمل بمقرات لجان الامتحانات.. مؤكداً التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية والأجهزة المختصة بوزارة التربية والتعليم لتفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين عملية سير امتحانات الثانوية العامة.