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الآن.. تطبيق جديد لـ"اليوم السابع" على الأندرويد والـIOS

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه تطبيقا جديدا لنظامى التشغيل أندرويد وIOS، يتضمن مساحات وآلية عرض أفضل للأخبار والموضوعات المختلفة، بما يحقق سهولة فى التصفح، مدعومة بمحرك بحث ذى كفاءة عالية، يمكن المستخدم من الوصول السريع للأخبار التى يريدها.

ومع تزايد طرح العديد من التطبيقات التى تحمل اسم "اليوم السابع" ولا تمت له بصلة، يقدم الموقع لعشاق الهواتف الذكية بنظامى تشغيلها تطبيق "اليوم السابع ـ الأصلى"، والذى يتفوق عن النسخة الأخيرة من "اليوم السابع" على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية فى العديد من المزايا، من بينها وجود خاصية التنبيهات للأخبار الجديدة والعاجلة، فضلاً عن إتاحة إمكانية التعليق على الأخبار، فضلاً عن اعتماد آلية أكثر سهولة للـ"Share" عبر التطبيقات الأخرى، مثل فيس بوك وتويتر وواتس آب وغيرها.

الصفحة الرئيسية -اليوم السابع -5 -2015
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الصفحة الرئيسية

يمكنك تغيير طريقة عرض الأقسام من هنا -اليوم السابع -5 -2015
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يمكنك تغيير طريقة عرض الأقسام من هنا

طريقة تغيير العرض للأقسام الداخلية -اليوم السابع -5 -2015
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طريقة تغيير العرض للأقسام الداخلية

شكل الأقسام الداخلية -اليوم السابع -5 -2015
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شكل الأقسام الداخلية

سهولة الوصول لجميع الأقسام
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سهولة الوصول لجميع الأقسام "الفوتر"

تصغير وتكبير الخط – طريقة عرض الخبر من الداخل -اليوم السابع -5 -2015
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تصغير وتكبير الخط – طريقة عرض الخبر من الداخل

إمكانية الاحتفاظ بالأخبار المفضلة -اليوم السابع -5 -2015
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إمكانية الاحتفاظ بالأخبار المفضلة

الخبر المفضل -اليوم السابع -5 -2015
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الخبر المفضل

سهولة الوصول إلى التعليقات على الخبر -اليوم السابع -5 -2015
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سهولة الوصول إلى التعليقات على الخبر

مشاركة الأخبار -اليوم السابع -5 -2015
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مشاركة الأخبار

مشاركة الأخبار عن طريق الميل – الفيس بوك – واتس آب وغيرها. -اليوم السابع -5 -2015
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مشاركة الأخبار عن طريق الميل – الفيس بوك – واتس آب وغيرها.

إمكانية البحث عن الأخبار بطريقة سهلة -اليوم السابع -5 -2015
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إمكانية البحث عن الأخبار بطريقة سهلة

القائمة الرئيسية وتحتوى على جميع أقسام الموقع – مع إمكانية تغيير إعدادات القائمة المناسبة لك -اليوم السابع -5 -2015
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القائمة الرئيسية وتحتوى على جميع أقسام الموقع – مع إمكانية تغيير إعدادات القائمة المناسبة لك

إعدادات القائمة الرئيسية -اليوم السابع -5 -2015
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إعدادات القائمة الرئيسية

ترتيب ظهور الأخبار على الصفحة الرئيسية التى تناسب القراء عن طريق الإعدادات -اليوم السابع -5 -2015
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ترتيب ظهور الأخبار على الصفحة الرئيسية التى تناسب القراء عن طريق الإعدادات

سهولة الوصول إلى الأخبار المفضلة -اليوم السابع -5 -2015
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سهولة الوصول إلى الأخبار المفضلة

شكل الخبر المفضل -اليوم السابع -5 -2015
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