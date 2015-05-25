تأجيل محاكمة 45 متهمًا بـ"شبكة الخلايا النوعية" لجلسة 15 يونيو

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة محاكمة 45 متهمًا بتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية، للقيام بأعمال شغب وعنف فى القضية رقم 546 سنة 2015 لجلسة 15 يونيو لسماع الشهود والتجهيز للمرافعات مع استمرار حبس المتهمين والتصريح بزيارات ذويهم لهم والتقاء المحامين.

وضمت أحراز القضية "7 بنادق آلية وبندقية نصف آلية ومسدس عيار 9 مللى وسلاح خرطوش صناعة محلية عيار 12 مللى وسلاح أبيض و5 خزائن سلاح إلى واحتوى حرز أحد المتهمين 1016 طلقة خرطوش، كما احتوى حرز متهم آخر على 1186 طلقة نارية وعدد من الروايات والكتب الدينية والمطبوعات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية وزجاجات فارغة و10 بطاريات سوداء اللون وأصابع ديناميت ودوائر كهربائية.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، والتى عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية، مستخدمين فى ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات، فضلاً عن تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، واقتحام محطة وقود "إمارات مصر".

متهم بـ"شبكة الخلايا النوعية" للمحكمة:"أكل الكلاب أفضل من أكلنا فى السجن"

>