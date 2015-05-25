بالصور.. التحقيق مع 25 سودانيًا لاتهامهم بالهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

بدأت التحقيقات مع 25 من السودانيين الملقى القبض عليهم لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية والذين تم إلقاء القبض عليهم اليوم الاثنين، وجار العرض على النيابة العامة لإجراء الكشف الطبى على الجثث التى تم استخراجها لبيان سبب الوفاة .

وكان رجال الأمن قد ألقوا القبض على 25 شابًا من جنسيات مختلفة، فى محاولة هجرة غير شرعية من خلال أحد المراكب لدولة إيطاليا عبر البحر المتوسط قبالة قرية العمايرة الشرقية التابعة لمركز بلطيم .

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليهم أثناء محاولة الهروب لدولة إيطاليا عن طريق أحد سماسرة الهجرة غير شرعية وجار التحقيق معهم. كما تم انتشال 5 غرقى آخرين من الأفارقة وتم نقلهم لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى بينهم جثة لشخص يدعى "حسن إسماعيل بريمة".

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ، أن إسعاف كفر الشيخ تلقى إشارة بوجود غرقى فى مياه البحر المتوسط وتحركت على الفور السيارات كود (1415، 5001، 1969، 1416، 2196) التابعة لمركز إسعاف بلطيم إلى موقع البلاغ وتبين وجود خمس جثث تم التعامل معها فى موقع البلاغ وتم تسليمهم لمشرحة مستشفى بلطيم وهم حسن إسماعيل حسن بريمة، 30 سنة، سودانى، وأربع جثث أخرى لسودانيين مجهولى الهوية.



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بعض الملقى القبض عليهم



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سيارات الإسعاف تحمل جثث الغرقى



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جانب من السيارات تنقل الجثث



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جانب من الملقى القبض عليهم

انتشال 5جثث من سواحل البرلس وضبط 20شخصا فى محاولة هجرة غير شرعية

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