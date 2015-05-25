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بالصور: بيونسيه تقوم بجولة رومانسية في ايطاليا

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الإثنين 25-05-2015 14:44

رغم تردّد الكثير من الشائعات التي تتحدث عن مشاكل عائلية بين النجمة العالمية Beyoncé وزوجها المغني الشهير Jay Z، إلا أن الثنائي دائماً ما ينفيها بطريقة ملفتة، إذ التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجمة البالغة من العمر 33 عاماً مع زوجها النجم البالغ من العمر 45 في فلورانس-ايطاليا .
وكانت Beyoncé تقوم بجولة رومانسية مع زوجها Jay Z في شوارع المدينة الإيطالية ليلاً.
ورافقهما مجموعة من الأصدقاء، وحرصت النجمة على رصد تلك اللحظات بكاميرتها الخاصة .
وأظهرت الصور أن Jay Z حبّه زوجته، إذ كان يحضنها طوال الوقت.
يذكر أن الثنائي Jay Z و Beyoncéقد احتفلا الشهر المنصرم بعيد زواجهما السابع، حيث نشر هو يعود إلى يوم زفافهما، فيما قدّمت له هي أغنية رومانسية جديدة حملت عنوان "Die With You".

 

 

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سيدتي

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