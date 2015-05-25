راسل كرو ينعى بطل A Beautiful Mind الحقيقي

عبر الممثل الاسترالي Russell Crowe عن حزنه الشديد بعد خبر وفاة عالم الرياضيات John Nash الذي جسد شخصيته في فيلم A Beautiful Mind.

وغرد الممثل عبر حسابه الشخصي على موقع Twitter ناعيا John الذي تألق في تجسيد شخصيته عام 2001، وحاز الفيلم على أربع جوائز أوسكار من بينها أوسكار أفضل فيلم.

وكتب Russell: "مصدوم .. قلبي مع John و Alicia وعائلتهما شراكة مذهلة. عقول جميلة، قلوب جميلة".

يشار الى أن عالم الرياضيات الحائز على جائزة نوبل توفي السبت 23 مايو، مع زوجته بعد تعرضهما لحادث سير أودى بحياتهما.

واصطدمت سيارة التاكسي التي كان يستقلها John البالغ من العمر 86 عاما مع زوجته البالغة 82 عاما بأحد الحواجز الفاصلة بين حارات بوابات ولاية نيوجيرسي.

يذكر أن John Nash حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1994، واشتهر من خلال أعمال دراسة إستراتيجية في اتخاذ القرار.