د.أحمد خير الله يكتب: اكتشاف قاعدة نيتروجينية جديدة فى المادة الوراثية

كل الخواص القابلة للتوريث تحددها جينات genes مكونة من المادة الوراثية والتى تعرف اختصارا باسم الحمض الريبوزى النووى المنزوع الأوكسجين DNA، وهو يتكون من سلسلة من وحدات تسمى بـ النيكلوتيدات، ويتكون كل نيوكلوتيد من ثلاث مكونات رئيسية، أحدها هو القاعدة النيتروجينية، وهناك أربع أنواع معروفة منها فى الـ DNA، فهى إما تكون من نوع أدنين A، جوانين G، ثايمين T، أو سايتوسين C. وترتبط هذه القواعد مع بعضها لتكون سلسلة مقروءة، والتى يتفاوت طولها وترتيب القواعد النيتروجينية فيها من جين إلى آخر.

وأعلن أحد مراكز الأبحاث الإسبانية مؤخرا عن اكتشاف محتمل لقاعدة نيتروجينية جديدة في المادة الوراثية، وهى 6-methyladenine أو ما يرمز لها اختصارًا باسم (6 mA).

ورغم اكتشاف العلماء لهذه القاعدة النتيروجينية منذ فترة طويلة من الوقت، إلا أن الاعتقاد السائد وقتها كان يشير إلى وجودها فقط في البكتيريا، حيث تستخدمها في حماية المادة الوراثية الخاصة بها من أى تعديل محتمل ينتج عن دخول مواد وراثية خاصة بالكائنات الحية الأخرى.

وكما أن اكتشاف هذه القاعدة النيتروجينية حديثاً فى المادة الوراثية فى عدد من الكائنات المتطورة مثل الطحالب والذباب والديدان سوف يعدل النظريات السابقة، حيث يدل هذا الاكتشاف أن وجود القاعدة النيتروجينية من نوع 6 mA ليس ظاهرة مقتصرة على الكائنات البدائية، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Cell" خلال شهر مايو الماضى .