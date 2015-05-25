للحامل.. نصائح لحمايتك من الإصابة بدوالى الساقين

تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض أثناء فترة الحمل، ويرجع ذلك لضعف المناعة وحدوث بعض التغيرات فى الهرمونات خلال هذه الفترة، ومن الأمراض التى قد تصيب المرأة خلال فترة الحمل دوالى الساقين.

وحول هذا يقول الدكتور أحمد التاجى أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم أن المرأة الحامل تكون أكثر عرضة للإصابة بدوالى الساقين بداية من الشهر الخامس حتى التاسع، ويرجع ذلك لوجود زيادة فى الهرمونات كهرمون البروجسترون.

ويوصى د.التاجى المرأة الحامل باتباع بعض النصائح لتجنب الإصابة بدوالى الساقين، كتجنب الوقوف لفترات طويلة سواء فى العمل أو بالمنزل وأخذ وقت للراحة إذا كانت طبيعة عملها تستلزم الوقوف لفترات، ومن الضرورى رفع القدم عند الجلوس بقدر الإمكان وتجنب ارتداء الجوارب التى تضغط على سريان الدم فى الجسم.

وأوضح أن هناك بعض الأعراض التى تكون دليلا على بداية الإصابة بالدوالى، كظهور أوردة وشرايين زرقاء فى الساقين، وتزداد بالتدريج عند إهمال العلاج، لذا فمن الضرورى عند ظهور هذه الأعراض استشارة الطبيب للعلاج المرض فى بدايته.

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