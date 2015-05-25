أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وكيل وزارة الصحة يشارك فى حملة نظافة مستشفى الإسماعيلية العام

Google+ Print
شارك الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، صباح اليوم، فى حملة نظافة المستشفى العام، فى أولى فعاليات مبادرة العاملين بالمستشفى والمواطنين، لنظافة المستشفى، كما تقرر تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع لأعمال النظافة.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحاتٍ له إن إدارة المستشفى توفّر كل المستلزمات والدهانات الخاصة بهذا الیوم، مشاركة من العاملین، وتقدیم خدمة طبية متميزة، وذات جودة عالیة للمرضى، والمترددین علی المستشفی لتلقی الخدمة.

وأشار الشناوى إلى أن عددا كبيرا من قيادات الإسماعيلية، وشبابها، بالإضافة إلى العاملين بالمستشفى، والأطباء والإداريين، شاركوا فى هذه الحملة، والتى تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية فى الحفاظ على المنشآت العامة والخدمية، لتقديم خدمة جيدة للمواطن.

وكيل وزارة الصحة يتقدم حملة النظافة -اليوم السابع -5 -2015
>

وكيل وزارة الصحة يتقدم حملة النظافة

عدد من العاملين بحى ثالث ورئيس الحى محمد الصافى أثناء الحملة -اليوم السابع -5 -2015
>

عدد من العاملين بحى ثالث ورئيس الحى محمد الصافى أثناء الحملة

مواطنون ومرضى أمام المستشفى -اليوم السابع -5 -2015
>

مواطنون ومرضى أمام المستشفى

المهندس محمد حسنى أمين حزب الجبهة الوطنى والإعلامى أحمد فاروق بإذاعة القناة أثناء يوم النظافة -اليوم السابع -5 -2015
>

المهندس محمد حسنى أمين حزب الجبهة الوطنى والإعلامى أحمد فاروق بإذاعة القناة أثناء يوم النظافة

قيادات وشباب وأطباء فى مبادرة نظافة المستشفى -اليوم السابع -5 -2015
>

قيادات وشباب وأطباء فى مبادرة نظافة المستشفى


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365