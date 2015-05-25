بالصور.. وكيل وزارة الصحة يشارك فى حملة نظافة مستشفى الإسماعيلية العام

شارك الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، صباح اليوم، فى حملة نظافة المستشفى العام، فى أولى فعاليات مبادرة العاملين بالمستشفى والمواطنين، لنظافة المستشفى، كما تقرر تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع لأعمال النظافة.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحاتٍ له إن إدارة المستشفى توفّر كل المستلزمات والدهانات الخاصة بهذا الیوم، مشاركة من العاملین، وتقدیم خدمة طبية متميزة، وذات جودة عالیة للمرضى، والمترددین علی المستشفی لتلقی الخدمة.

وأشار الشناوى إلى أن عددا كبيرا من قيادات الإسماعيلية، وشبابها، بالإضافة إلى العاملين بالمستشفى، والأطباء والإداريين، شاركوا فى هذه الحملة، والتى تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية فى الحفاظ على المنشآت العامة والخدمية، لتقديم خدمة جيدة للمواطن.



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وكيل وزارة الصحة يتقدم حملة النظافة



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عدد من العاملين بحى ثالث ورئيس الحى محمد الصافى أثناء الحملة



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مواطنون ومرضى أمام المستشفى



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المهندس محمد حسنى أمين حزب الجبهة الوطنى والإعلامى أحمد فاروق بإذاعة القناة أثناء يوم النظافة



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قيادات وشباب وأطباء فى مبادرة نظافة المستشفى