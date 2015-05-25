ضبط 4 آلاف لتر سولار قبل بيعهم فى السوق السوداء بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين من ضبط 4 آلاف لتر، وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، إخطارا من العقيد مجدى جميل مباحث التموين، يفيد بتمكن شرطة التموين من ضبط المدعو هانى.م.ع 46 سنة مسئول عن طلمبة بنزين بناحية بركة السبع، وذلك أثناء تصرفه فى 4000 لتر سولار وبيعها خارج المحطة، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 8166 جنح بركة السبع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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