صوتي لصاحبة الإطلالة الأجمل بين نجمات مهرجان كان السينمائي 2015

يبلغ مستوى الأناقة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي كل عام حد الإبهار، ولم يكن لهذا العام أي استثناء، حيث ظهرت العديد من الإطلالات الأنيقة والجذابة خلال أيام المهرجان الماضية، ومع انتهاء أيام المهرجان نستعرض معك أجمل الإطلالات فيه لتعطي صوتك للأكثر أناقة.

تألقت العديد من النجمات في أول أيام المهرجان، فقد شاهدنا الممثلة لوبيتا نيونغو Lupita Nyong'o تتراقص على السجادة الحمراء بفستان أخضر جذاب من Gucci كان مناسباً لها لوناً وتصميماً بحسب رأي خبيرة الموضة السعودية نجوى الدردير، واختارت الممثلة ناعومي واتس Naomi Watts فستاناً رائعاً من إيلي صعب لتزيد من فخامته بعقد لافت وكبير من Bulgari، ولكن اختيار العقد لم يكن موفقاً من النجمة بحسب رأي الخبيرة، إذ كان العقد أكبر مما يجب ارتداؤه مع هذا الفستان، أما إطلالة جوليان مور Julianne Moore باللون الأسود الأنيق فقد كانت الأجمل على السجادة الحمراء في اعتقاد الخبيرة، حيث كان لون الفستان متماشياً بطريقة جميلة مع لون شعرها الكستنائي الفريد.

ولم تقتصر المنافسة على نجمات هوليوود فقط، بل انضمت إليها نجمات العالم اللواتي أتين من كل حدب وصوب لحضور هذا المحفل السينمائي الكبير، ومنهن: النجمة فان بينغ بينغ Fan BingBing التي كانت ملكة المهرجان بإطلالاتها المبهرة بلا منازع، والممثلة الهندية سونام كابور Sonam Kapoor التي تألقت بأسلوبها الخاص على السجادة الحمراء، وزميلتاها كاترينا كايف Katrina Kaif وأشوريا راي Aishwarya Rai بإطلالاتهما الأنيقة، بالإضافة إلى الممثلة التركية جانسو ديري Cansu Dere التي اختارت بدلة أنيقة تحمل توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة.

جمعنا لك في هذا الموضوع أجمل 12 إطلالات من مهرجان كان السينمائي، فصوتي للأكثر أناقة بينها.