ما هي اختيارات خبيرات الموضة لأجمل إطلالة؟

سألنا 3 خبيرات للموضة في السعودية عن آرائهن المختلفة عن السجادة الحمراء واختياراتهن لأجمل إطلالة، وقد كانت اختياراتهن متشابهة على الرغم من اختلافها:

- تعتقد الخبيرة الإيطالية سابينا ماريني Sabina Marini المقيمة في الرياض أن الممثلة أرايا هارغاتي Araya Hargate تفوقت بإطلالتها على السجادة الحمراء بفستان من تصميم السعودي محمد آشي ونافستها الممثلة كيت بلانشيت Cate Blanchett فجاءت في المرتبة الثانية حيث كانت متألقة بأسلوب بسيط وغير متكلف باللون الأسود، كما أعجبت كذلك بإطلالة الممثلة الشابة إيما ستون Emma Stone بفستانها الأبيض الناعم وإطلالة الممثلة لي بينغ بينغ Li Bing Bing بتصميم زهير مراد “ وتضيف الخبيرة الإيطالية: "كاد حضور عارضات الأزياء يطغى على حضور نجمات الشاشة في أيام المهرجان، وقد أعطيننا لمحة بسيطة عن اتجاهات الموضة الدارجة للصيف، إذ تألقن بتصاميم أنيقة تظهر منطقة البطن على السجادة الحمراء، وبذلك نعلم أن القمصان القصيرة باقية كأحد أبرز اتجاهات الصيف المقبل".

وتقدم سابينا ميراني نصيحتها للشابات النحيفات قائلة: "إن كنت تتمتعين بجسم نحيل فأنصحك بالابتعاد عن التصاميم ذات الصدر المفتوح بأسلوب جينيفر لوبيز JLo كالذي ارتدته العارضة بيترا نيمكوفا Petra Nemcova و أعطتنا بذلك صورة واضحة لعظام القفص الصدري لديها".

- من ناحية أخرى تعتقد خبيرة الموضة السعودية نجوى الدردير أن إطلالة جوليان مور Julianne Moor كانت الأجمل على السجادة الحمراء، حيث كان اختيارها متناسقاً مع لون شعرها الكستنائي الفريد، أما ناعومي واتس Naomi Watts فلم يكن اختيارها للعقد البارز الذي ارتدته مع فستان إيلي صعب مناسباً لإطلالتها، فيما كان اختيار لوبيتا نيونغو Lupita Nyong'o مناسباً كالعادة باتجاهها للون مشرق وتصميم مناسب لشكل جسمها.

- وتقول موضي العاصمي مؤسسة مجلة “TheItMag.com" الإلكترونية: "لفتني في مهرجان هذا العام التميز في اختيارات الممثلات والعارضات على السجادة الحمراء، فلم تكن هناك موضة معينة سائدة أو لون طاغٍ خلال امتداد أيام المهرجان، وكانت الفساتين التي تميل للكلاسيكية والمنتقاة بعناية وذوق عالٍ هي الغالبة"، أما عن اختياراتها لأجمل الإطلالات فتقول: "الممثلة التايلاندية أرايا هارغاتي Araya Hargate بفستان من آشي ستوديو، فقد حمل التصميم تفاصيل وتطريزات رائعة ولوناً هادئاً ناسب لون بشرتها بشكل جميل، وقرنته بتسريحة بسيطة في توازن مع حجم الفستان الضخم للمهرجان الضخم، والممثلة الأسترالية كيت بلانشيت Cate Blanchett بفستان من Armani Prive، إذ يتخوف الكثيرون من ارتداء اللون الأسود على السجادة الحمراء، لكن اختيارها لهذا الفستان جذبني كونه حمل بعض التفاصيل التي أبعدته عن الملل والرتابة، وأخيراً إطلالة دايان كروغر Diane Kruger بفستان سماوي فاتح من Prada، إذ تجذبني دائماً اختياراتها للفساتين في حفلات توزيع الجوائز والمهرجانات، وكيفية تزاوج فساتينها المميزة مع تسريحات بسيطة تتناسب مع ملامحها الناعمة".