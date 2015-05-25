لون السماء يعكس الأناقة على ملابسك

ليس هناك لون أجمل وأكثر هدوءاً من اللون الأزرق السماوي بمختلف درجاته، لأنّه يبعث في النفس الراحة والطمأنينة، كما يعكس الأناقة بشكل كبير، إذا كان على الملابس. وموضة هذا العام تمحورت بشكل كبير حول هذا اللون، حيث اختاره مصمّمو الأزياء على أجمل تصاميمهم!

وقد رأيناه، بدرجاته الفاتحة خصوصاً، ينتشر على منصّات العروض، ويُلوّن مختلف أنواع الملابس من فساتين السهرة، إلى فساتين الكوكتيل، بالإضافة إلى التنانير والسراويل وحتى القمصان والمعاطف، وعلى الأقمشة المختلفة التي تنوّعت بين الدانتيل والحرير والشيفون والتول والقطن والكريب وغيرها.

ومن دور الأزياء التي قدّمت اللون الأزرق بطريقة رائعة: Elie Saab، Oscar de la Renta، Fendi، Naeem Khan، Monique Lhuillier، Valentino، Jenny Packham، Boss وغيرها...

وما يُميّز هذا اللون أنه يلائم الشقراوات والسمراوات على حدّ سواء، كما أنّ ارتداءه سهلٌ، بحيث يُمكن اعتماده لإطلالة كاملة، أو تنسيقه مع ألوان أُخرى بنفس الهدوء، أو خلطه مع ألوان معدنية، لا سيما الفضي.

اعتمدي اللون الأزرق السماويّ في هذا الصيف، لتنعمي بإطلالات هادئة وأنيقة، وفيها الكثير من الرونق.

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