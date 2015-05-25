بريق الألماس يُزيّن معصميك!

عند التفكير في المجوهرات التي نرغب في التزيّن بها لمناسباتنا الكبيرة والفاخرة، فإنّ أوّل ما يخطر ببالنا هو الأساور الماسيّة ذات التصاميم المُبتكرة، التي تزيد إطلالاتنا بريقاً ورونقاً لا يُضاهى، خصوصاً إذا كانت الأساور مُرصّعة بالأحجار الكريمة والنفيسة.

في هذا الصيف، ستزيّنين معصميك بأروع تصاميم الأساور، إذ قدّمت لنا دور المجموهرات العالمية أشكالاً وألواناً مختلفة من الأساور التي غلب عليها التصميم ذو الحجم الكبير والتفاصيل المُبهرة. وكلّما كان السوار مشغولاً وكثير الترصيع، كان فيه ما يلزم ليكون ضمن أجمل أساور الموسم، مثل ما قدّمت دار Chanel في مجموعات Sunset، و Broadway، وكذلك دار Chaumet في مجموعات Hortensia، و Parure، ودار Cartier في مجموعة Panthere ذات التصاميم غير الاعتيادية، و Van Cleef&Arpels التي أبدعت أجمل الأشكال في مجموعة Peau d’Ane، وأيضاً دار de GRISOGONO، Bulgari، Versace، وLouis Vuitton.

بإمكانك تنسيق الأساور مع أيّ فستان فاخر للسهرة، إن كانت أكمامه طويلة، أو قصيرة، أو مكشوف الأكتاف؛ وبذلك يغطّي سحر الماس معصميك بأجمل بريق.

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