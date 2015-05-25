الرئاسة التونسية: سقوط 4 ضحايا بينهم الجندى منفذ عملية بوشوشة بباردو

صرح معز السيناوى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة التونسية، بأن عملية إطلاق النار بثكنة بوشوشة أسفرت عن تسجيل 4 وفيات من بينهم العسكرى منفذ العملية.

وكان رقيب عسكرى قد فتح النار على عدد من زملائه خلال تحية العلم صباح اليوم بثكنة بوشوشة بباردو، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة متفاوتة. وتقوم حاليا فرقة مكافحة الإرهاب بحملات تفتيش واسعة فى محيط الثكنة العسكرية.

>