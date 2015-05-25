7 عطور مناسبة للمرأة المرحة

هل تعرفين تأثير العطر على نفسيّتك وشخصيّتك؟ فإذا كنت مرحة ومليئة بالحيويّة، أنت بحاجة إلى عطر يساعدك في الحفاظ على هذه الشخصيّة طوال اليوم، بعيداً عن الضغوطات التي تواجهينها. اكتشفي لائحة بآخر إصدارات العطور التي تناسبك:

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تأكّدي من أنّه ما من أهمّ من العطر الذي سيؤثّر بشكل مباشر على حيويّتك، ومن حولها. فإذا كنت تعرفين تماماً ماذا تريدين، فيما يتعلق بخياراتك، فأنت تحتاجين إلى عطر " لا فام" La femme من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana الذي يغلّف حواسك ويترك آثاراً أينما وُجدتِ، هذا العطر مكوّن من التوت، الذي يضيف الرقّة والجمال إلى العطر، مع الفانيليا الذي لا غنى عنه في الأساس.

إضافة إلى عطر " فابولوس" Fabulous من فيكتورياس سيكريت Victoria’s Secret الذي يمنحك تألقاً دائماً برائحة جذّابة، من دون أن يفقدك حيويّتك، بفضل موادّه المرطّبة وروائح مزيج الزبيب وزهرة الأوسمانتوس وزهرة الفري، التي تضفي الانتعاش والحيويّة.

وبما أنّ عطرها يؤثّر على شخصيّتها وعلى نظرة الآخرين إليها، فالمرأة المليئة بالحيويّة تحتاج إلى روائح الأزهار النقيّة، مع نفحة فاكهيّة ناعمة، لتفيض انتعاشاً وجاذبيّة. ننصحك بتجربة عطر " ديزي سوربيه" Daisy Sorbet من مارك جايكوبس Marc Jacobs

ومن قال إنّ المرأة المليئة بالحيويّة لا يمكنها أن تكون جذّابة؟ اكتشفي " بلومينغ بوكيه" Blooming Bouquetمن ديور Diorأحدث عطر تمّ صنعه تحديداً لجاذبيّة لا تقاوم. إنّه مزيج دقيق من الفاوانيا الورديّة ووردة الداماسوس، بالإضافة إلى المسك الأبيض، الذي يغلّف الضوء ويمنحك رائحة الزهور الفاتنة.

بما أنّك تتميّزين بمزاج مرح، وتريدين الحفاظ عليه، عليك بتجربة رائحة خليط من النباتات الطبيعيّة، مثل الزنبق، والياسمين، والوردة الدمشقيّة، والقزحيّة والفاوانيا، التي تساعد في تهدئة الأعصاب، وتمنح من حولك الاسترخاء. " بيل دوبيوم" Belle D’Opium من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

وكيف لامرأة مرحة أن تقاوم مزيجاً فريداً من الأناقة العفويّة في عطر " فيري يريسيستبل"VeryIrresistibleمن جيفنشي Givenchy

جرّبي هذه اللائحة من العطور على جسمك، واختاري منها العطر الذي تجدينه الأنسب لك للحفاظ على شخصيّة مرحة ومليئة بالحيويّة.

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