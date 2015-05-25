بالفيديو.. ابنة نور الشريف تكشف حقيقة وفاته فى نشرة جديدة مع مريم كشك

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

اليوم.. وزير الأوقاف يعلن وثيقة تجديد الخطاب الدينى

سارة نور الشريف نافية شائعة وفاته: والدى بخير ويتواجد حاليًا بالمنزل

السعودية تسبق نيويورك بأكبر فندق فى العالم

عماد متعب: صورتى مع مبارك شرف لى

وزارة الصحة تحذر من أدوية بيتادين مغشوشة منتشرة فى السوق المصرى

رئيس الأهلى يقرر سحب شارة الكابتن من حسام غالى

الصحة: بدء علاج 185 ألف أسرة بالكروت الذكية فى 5 محافظات أول يونيو