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الداخلية: "الفلاحجى" توفى بمستشفى دمياط نتيجة فشل كبدى وليس داخل السجن

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الداخلية: "الفلاحجى" توفى بمستشفى دمياط نتيجة فشل كبدى وليس داخل السجن الداخلية: "الفلاحجى" توفى بمستشفى دمياط نتيجة فشل كبدى وليس داخل السجن
نفى اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ما أعلنته جماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة محمد الفلاحجى عضو مجلس الشعب السابق بدمياط داخل سجن جمصة، قائلا: "إن ما أعلن غير صحيح وليس له أى أساس من الصحة".

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن السجين تم نقله منذ 15 يوما إلى مستشفى دمياط لتلقى العلاج نظرا لمرضى بفشل كبدى وبعض الأمراض الأخرى، إلا أنه توفى داخل المستشفى نتيجة مرضه، نافيا ما تردد عن وفاته داخل السجن.

وكانت جماعة الإخوان قد أعلنت اليوم الاثنين، وفاة النائب محمد الفلاحجى عضو مجلس الشعب السابق بدمياط داخل سجن جمصة.

وقال الموقع الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل: "توفى محمد الفلاحجى -عضو مجلس الشعب عن دمياط- داخل سجن جمصة صباح اليوم"، زاعمة أن سبب الوفاة نتيجة الإهمال الطبى المتعمّد، وأن الفلاحجى تعرض لغيبوبة كبدية داخل السجن.

- الإخوان تعلن وفاة النائب السابق محمد الفلاحجى بالسجن إثر غيبوبة كبدية

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