"الإخوان" تعترف: فشلنا فى إدارة حكم مصر

اعترفت جماعة الإخوان الإرهابية، بفشلهم فى إدارة شئون البلاد خلال تولى الدكتور محمد مرسى الحكم.

وقال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، فى تصريحات إعلامية لقناة "فرنس 24"، إن الإخوان فشلوا فى إدارة البلاد، مرجعاً ذلك بسبب إدارة الإخوان للدولة بمنهج إصلاحى وليس بإدارة الثورة.

وتتناقض تصريحات حشمت الأخيرة مع تصريحاته السابقة والتى زعم من خلالها أن عزل محمد مرسى من الحكم جاء بسبب نجاحه فى إدارة مصر.

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