علشان تتجنب الحساسية.. نصائح لحمايتك عند ارتداء الملابس البوليستر

يعانى الكثيرون من ظهور بعض أعراض الحساسية عند ارتداء ملابس معينة، حيث يظهرعليهم طفح جلدى أو يعانون من حكة شديدة، ويرجع ذلك لاحتواء هذه الملابس على بعض المواد المسببة للحساسية.

وحول هذا يقول الدكتور أحمد البديوى، أستاذ الأمراض الجلدية، إن ارتداء الملابس البوليستر وهى جديدة قبل غسلها، يتسبب فى الإصابة بحساسية وطفح جلدى وجفاف الجلد وحكة شديدة، نتيجة لاحتوائها على مادة الفورمالين، موضحًا أنه ترتفع نسبة الإصابة بهذه الأمراض الجلدية بالأخص فى فصل الصيف مع ارتفاع درجة حرارة الجو وتزايد العرق.

ويستكمل حديثة قائلا: "هناك بعض الملابس التى تؤدى إلى الإصابة بالجرب، وهى التى يتم استيرادها مستعملة من الخارج، حيث تتواجد بها الحشرة المؤدية للمرض والتى تنتقل للشخص الذى يرتديها".

وينصح د. أحمد البديوى ببعض النصائح لتجنب الإصابة بالأمراض الجلدية بسبب هذه الملابس، فمن الضرورى عند شراء الملابس البوليستر غسلها جيدًا قبل ارتدائها، وأخذ حمام يومى بالماء الفاتر والصابون المطهر وتجنب استعمال الملابس المستعملة.

ويشير أستاذ الأمراض الجلدية إلى أنه فى حالة ظهور هذه الأعراض، يجب تلقى العلاج مع تناول بعض الأدوية المضادة للهيستامين ووضع كريمات ملطفة للجلد أو التى تتواجد بها مادة الكورتيزون.

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