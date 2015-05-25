زميل صلاح ينضم لقائمة حراس البرازيل في كوبا أمريكا

(إفي): حل حارس فيورنتينا الإيطالي، البرازيلي نوربرتو مورارا نيتو بدلا من مواطنه دييجو ألفيش (فالنسيا الإسباني) في قائمة منتخب بلاده لبطولة كوبا أمريكا 2015 ، وفقا لما قالته مصادر من الاتحاد المحلي للعبة.

وتعرض ألفيش لاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في الجولة الأخيرة بالليجا أمام ألميريا.

وقال منسق المنتخبات بالاتحاد البرازيلي جيلمار رينالدي في بيان اليوم "نأمل تعافي دييجو ألفيش سريعا لكي يلعب مع فريقه في أقرب وقت ممكن".

وأشار البيان إلى أن استدعاء نيتو بدلا من ألفيش "جاء بشكل طبيعي" لأن حارس فيورنتينا كان في قائمة الـ30 لاعبا المبدئية للبطولة التي ستحتضنها تشيلي.

يذكر ان نيتو (25 عاما) أحد ناشئي كروزيرو البرازيلي حيث انتقل لاحقا إلى أتلتيكو باراناينسي ومنه إلى الـ"فيولا" في 2011.

وبخلاف نيتو فإن قائمة البرازيل تضم حارس جريميو مارسيلو جروهي وجيفرسون (بوتافوجو) والذي يعد أبرز المرشحين ليكون الحارس الأساسي للفريق في البطولة.